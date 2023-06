Verstappen hoort telefoon Marko afgaan in pitbox

Met samenvatting Max Verstappen domineert bij eerste vrije training in Barcelona, Nyck de Vries verrast met vierde tijd

Red Bull Racing heeft bij het begin van het raceweekend in Barcelona direct duidelijk gemaakt hoe de verhoudingen momenteel liggen in de Formule 1. Tweevoudig wereldkampioen Max Verstappen en zijn Mexicaanse teamgenoot Sergio Pérez waren veel sneller dan de rest. Knap was ook de vierde rondetijd van Nyck de Vries van Scuderia AlphaTauri.