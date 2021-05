Verstappen hekelt beroerd asfalt: ‘Nog niet één rondje kunnen genieten’

Door Arjan Schouten



Ja, hij had op poleposition kunnen staan. En ja, dat hij daar niet stond kwam door een piepklein momentje van overstuur. Dus Max Verstappen stak na zijn derde plaats in de kwalificatie al niet in het beste humeur, toen hij over het vermaledijde Portugese asfalt begon. Maar dat hij een punt had, bleek wel uit het feit dat hij meteen bijval kreeg van de twee Mercedes-concurrenten, die voor zijn neus beslag legden op de front row van de grid. Zelfs Valtteri Bottas was na zijn verrassende poleposition duidelijk. ,,De lay-out is tof hier. Het hoogteverschil ook. Net als het hele scala aan verschillende bochten. Maar de gripniveau’s… Die zijn zo laag’’, begon de Fin. ,,Echt extreem laag. En dat maakt dit circuit zo ongelofelijk tricky.”

Lewis Hamilton had het over een ‘zware kwalificatie’, na zijn P2. ,,Rommelig voor mij, rommelig voor iedereen. Uitdagend ook. Echt, ik begrijp niet zo goed wat ze hier gedaan hebben om het asfalt slechter te maken. Laten we om beter spul vragen’’, stelde de Britse wereldkampioen voor.

En toen moest de klaagzang van Verstappen dus nog komen. De man die pole aan zijn neus voorbij zag gaan, vanwege weer zo’n momentje overstuur zoals iedereen dit weekend al meermaals meegemaakt heeft in het zonnige, maar winderige Portimão. ,,Uit het niets ontsnapte die auto aan me.. Het is het hele weekend al een beetje hit and miss hier. Worstelen met de balans. Ik heb nog niet één rondje kunnen genieten’’, aldus de Limburger, die na zijn eerste bezoek aan het Portugese circuit toch nog vol lof was.

Toen het circuit vorig jaar werd toegevoegd aan de afgebrokkelde corona-kalender, ging Verstappen een paar weken eerder al poolshoogte nemen met een GT-wagen. ,,Ik kan me dat bezoek nog goed herinneren, die lay-out hier. Het circuit stond meteen in mijn top-3 van favoriete circuits. Maar daarna veranderen ze het asfalt en nu kan ik niet echt meer van genieten..”

Vorig jaar had hij het al over ‘racen op ijs’, nu is het niet veel beter op het asfalt waar ook de MotoGP-coureurs onlangs een zware tijd hadden. En dan moeten ze binnenkort ook nog naar Turkije, waar het vorig jaar op nieuw asfalt ook spekglad was. ,,Ik wil er nog niet aan denken...’’

Verstappen, die inclusief foutje toch de snelste tijd van het pak reed in Q3, had de pech dat hij na die afgepakte pole-ronde dus ook nog wat vertraging opliep tijdens poging twee. ,,Ik geloofde dat ik nog zo’n tijd kon noteren, maar in sector drie verloor ik alles. Een Aston Martin voor m’n neus. Tja..”

Morgen wordt het weer jagen voor Verstappen, die wel vertrouwen heeft in het racetempo van zijn RB16B. ,,Volgen is hier niet zo makkelijk, maar als ons tempo goed is kunnen we de druk er wel op gaan zetten.’’

