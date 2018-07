Verstappen heeft iets ongewoons nodig voor succes op Hockenheim

Door Rik Spekenbrink



Zoals zo vaak dit seizoen, en eigenlijk ook afgelopen jaar, heeft Max Verstappen ‘iets’ nodig om vanmiddag de Grote Prijs van Duitsland te kunnen winnen. Want dat, races winnen, is zijn doel voor de rest van dit seizoen. Startend vanaf plek 4 is de uitgangssituatie van de Nederlander helemaal niet slecht. Van ploeggenoot Daniel Ricciardo, helemaal achteraan op de grid, en Lewis Hamilton (Mercedes, P14) heeft hij als het goed is lange tijd geen last, zijn blik kan naar voren. Daar staat een Mercedes, precies ingeklemd tussen beide Ferrari’s. Vettel 1, Bottas 2, Räikkönen 3.



Dat is meteen al interessant. Beide teams leven op gespannen voet met elkaar, sinds de vorige grand prix in Engeland. Bij Mercedes verdenken ze Räikkönen ervan met opzet tegen Hamilton te zijn gereden, om de kampioenschapkansen van zijn teamgenoot Vettel te vergroten. Daarnaast vragen ze zich bij Mercedes hardop af hoe Ferrari zó hard kan gaan in Duitsland. En of dat allemaal wel op een legale manier gebeurt. Vettel leidt het kampioenschap en start vanaf pole position. Als hij op zijn thuisbaan Hockenheim wint, voor het eerst, slaat hij een dubbele slag.



Dus, ja, zeg het maar. Geven Vettel, Bottas en Räikkönen elkaar in bocht 1 en 2 een beetje de ruimte? Of gaat het op het scherpst van de snede, met alle risico’s van dien? Verstappen zelf zal proberen zich met een goede start ook direct vooraan te melden. Met de zogeheten ‘race-pace’ van zijn Red Bull zit het over het algemeen wel goed dit seizoen.



