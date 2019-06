Verstappen: Hard werken gaat zich uitbetalen

Door Rik Spekenbrink

In een loeiheet hoekje van het Red Bull-onderkomen klonken bij de Nederlander vanmiddag op het circuit van Paul Ricard andermaal reële teksten. Zeker, de nieuwe Honda-motor en updates aan zijn auto gaan helpen. Maar Verstappen weet dat het gat met Ferrari en Mercedes niet ineens gedicht is. ,,We doen kleine stapjes vooruit. Honda wil ook geen risico nemen. We willen niet het risico lopen dat de motor kapot gaat. Dus wat we van ze krijgen, daarvan weten we dat het normaal gezien heel blijft.”

Verstappen geeft toe dat zijn team iets achterblijft op wat hij het ‘normale niveau’ noemt, dat van vorig seizoen bijvoorbeeld. Qua auto én qua motor. ,,Maar Mercedes is ook wel veel beter dan iedereen had verwacht. Ons sterke punt was de voorvleugel. En daar is het voor ons nog een beetje zoeken. Ten opzichte van Ferrari hebben we, denk ik, de betere auto. Maar als je meer dan een seconde toegeeft op de rechte stukken, wordt het lastig.” Of het gat met de beide topteams dit seizoen kan worden gedicht, weet hij ook niet. ,,Ik heb geen glazen bol hè. Wat wij moeten doen is keihard blijven werken. Normaal gesproken gaat zich dat vanzelf uitbetalen. Iedere update is welkom, want alle kleine beetjes helpen.”

Pas op donderdagochtend vlogen Verstappen en zijn vriendin met de helikopter van zijn woonplaats Monaco naar Le Castellet, het dorpje tussen Marseille en Toulon waar het circuit is gelegen. Vanuit de lucht zag hij andermaal de vele blauwe strepen op het asfalt, bedoeld om wagens die buiten de baan schieten af te remmen. Veel fans en coureurs vinden die futuristische lay-out storend, Verstappen hield zich op de vlakte. ,,Als je eenmaal aan het rijden bent, valt het mee. Het is vooral een circuit dat anders is dan anders. Je hebt hier wijde bochten, die je wat anders aansnijdt. We zijn hier pas één keer geweest, dus het zal morgen in de eerste training weer even paar rondjes duren om op gang te komen.”