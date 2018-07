Verstappen: Goed resultaat geeft hier meer voldoening

Max Verstappen weet, net als twee weken geleden in Silverstone, dat zijn kansen op succes ook in Hockenheim dit weekeinde niet enorm zijn. Het maakt niet dat hij minder zin heeft in de Duitse Grand Prix.

Door Rik Spekenbrink



Wat hij van de banden verwacht? Of hij hoopt op een zomerse bui in de kwalificatie. Of de warmte een rol gaat spelen. Hoe chaotisch de start gaat worden. En of er met een afwijkende strategie misschien iets val te winnen. Max Verstappen leek er in zijn traditionele persconferentie vanmiddag wel even klaar mee. ,,Ik heb geen glazen bol”, zei de Nederlander in de snikhete hospitalityruimte van Red Bull Racing.

Het is het eeuwige nadeel van die donderdagse perssessies. Er is nog geen meter geracet, ook Verstappen weet niet hoe de verhoudingen in het weekeinde zullen zijn en hoe – bijvoorbeeld – banden gaan reageren op het warme asfalt.

Wat Verstappen wel wist, weken geleden al, is dat de grand prix op de Hockenheim-ring in principe geen al te grote kansen op succes biedt. ,,Het is nog steeds een powercircuit”, zegt hij over de baan, die in 2002 grondig werd veranderd. Het lijkt nu, met iets meer bochten en een tragere laatste sectie, iets minder rechttoe rechtaan dan vroeger, maar volgens Verstappen maakt het weinig verschil.

Circuit met mogelijkheden

Dat maakt echter niet dat hij nu al met zijn gedachten bij volgende week zit, als op de Hungaroring wordt gereden, een circuit met op papier meer mogelijkheden voor Verstappen en Red Bull. ,,Ik heb altijd zin om te rijden, ook hier. En kijk naar Oostenrijk, drie weken geleden. Daar had ik ook kunnen instappen met de gedachte: het gaat niks worden. Maar door hard te blijven werken, win je die race. Zo’n zege geeft meer voldoening. Als je al weet dat je gaat winnen, is winnen best saai.”

Wat Verstappen verder voor doelen heeft dit seizoen? Lastig. Hij denkt dat de derde plek in het klassement nog steeds kan. Tegelijkertijd, of hij derde of vierde wordt, deert hem niet. ,,Alleen de bovenste plek telt.” En voor je teamgenoot eindigen, voegde hij nog toe.