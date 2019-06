Verstappen: Gewoon naar huis gereden

Opnieuw was er een soortement van berusting bij de Nederlander. Dat Mercedes zo dominant is, of zijn eigen auto onvoldoende competitief is, Verstappen lijkt er niet moedeloos van te worden. ,,We zijn op dit moment te langzaam, dat moeten we accepteren. Het is een kwestie van harder werken, dingen vinden aan de auto en motor waardoor we harder gaan.”

Verstappen vertelde dat het één rondje moeizaam was, met de druk van vooral McLaren-rijder Carlos Sainz. ,,Zij hebben veel meer topsnelheid. Het was even lastig. Maar ik kwam meteen daarna in mijn eigen ritme en kon de Ferrari (van Leclerc, red.) best lang goed volgen. In de laatste zes, zeven rondes kon ik niet meer dezelfde rondetijden rijden. Ik had iets te veel van de banden gevraagd. Maar na de pitstops had ik ook geen druk meer van achteren.”



Verstappen verwacht voor de volgende race, komend weekeinde alweer in Oostenrijk, eenzelfde scenario als in Le Castellet. ,,Zonder crashes word ik daar vierde of vijfde, afhankelijk van of er een Ferrari een fout maakt.”