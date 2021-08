Verstappen geeft Bottas de schuld: ‘Ik word er wéér af gekegeld door Mercedes’

Na een bijzonder chaotische start (waarbij Verstappen veel schade opliep, ver terugzakte en door die schade na de herstart niet verder kwam dan één punt) moest de Nederlander toezien hoe Lewis Hamilton derde werd en de leiding in de WK-stand overnam. Nadat hij Fernando Alonso (de ploeggenoot van winnaar Esteban Ocon) had gefeliciteerd met zijn goede race, besprak hij zijn eigen race.



Daarbij hield hij zich niet in. ,,Ik word er wéér af gekegeld door een Mercedes", zo zei Verstappen, die twee weken geleden op Silverstone ook al uit de race werd gereden door Hamilton. ,,Indirect? Nee, het was zijn schuld, door hem werd ik ook geraakt. Enorm balen dat je twee keer op rij zo veel pech hebt", zo verwees hij naar de botsing met Lewis Hamilton op Silverstone. Met de eerder genoemde schade kon hij zich op de Hungaroring niet meer écht herstellen. ,,Je probeert er dan nog het beste van te maken. Met een hele auto kun je je nog naar voren vechten, maar dat was nu erg lastig.”