Verstappen extra gebrand op goede kwalificatie: ‘In Monaco is geen foutenmarge’

,,Ik weet heel goed dat er geen foutenmarge is in Monaco, dus we moeten er gewoon voor zorgen dat we op zaterdag toeslaan”, zegt hij op zijn eigen website. ,,Op zondag is het natuurlijk meestal rechttoe rechtaan omdat inhalen zo moeilijk is. Maar er kan van alles gebeuren. Daarom moeten we nu zowel zaterdag als zondag op ons best zijn om op de hoogste tree van het podium terecht te komen.”

Verstappen jaagt komend weekend op een primeur. ,,Ik heb in Monaco nog nooit op het podium gestaan”, weet hij maar al te goed. “Dat zou ik graag willen veranderen.” Hij weet wat hem in zijn woonplaats te doen staat. ,,We hebben een foutloos weekeinde nodig, dat is denk ik heel belangrijk. We zullen zien of we snel zijn of niet, maar tot dusver zaten we er in de kwalificatie redelijk dichtbij, dus ik hoop dat het ook in Monaco het geval zal zijn.”

Quote Ik heb in Monaco nog nooit op het podium gestaan. Dat zou ik graag willen veranderen Max Verstappen

Het stratencircuit in Monaco zorgt voor extra uitdagingen, beaamt Verstappen. “De Grand Prix van Monaco is altijd heel bijzonder, het is heel anders dan andere circuits. Het circuit is erg smal, maar dat maakt het ook geweldig om een ronde tijdens de kwalificatie af te werken. Je kunt echt voelen wanneer je alles voor elkaar hebt en het een goede ronde gaat worden. Daar krijg je een glimlach van op je gezicht.”

Verstappen moest begin deze maand in de slotfase van de GP van Spanje voorrang verlenen aan zijn grote Mercedes-rivaal Lewis Hamilton. ,,Dat was niet het soepelste weekeinde voor ons. We misten absoluut snelheid. Het is wat het is en we konden met de tweede plaats nog mooie punten voor het team veiligstellen. Het is nog altijd vroeg in het seizoen. We moeten er gewoon voor zorgen dat we blijven pushen, druk blijven uitoefenen en nog wat meer races gaan winnen. We moeten blijven verbeteren.”

Het raceweekend in Monaco begint traditioneel al op donderdag, met de eerste twee vrije trainingen. Vrijdag blijft het circuit leeg, waarna zaterdag de derde vrije training en de kwalificatie op het programma staan, gevolgd door de race op zondag (15.00 uur).

Volledig scherm Max Verstappen kwam in Monaco nooit verder dan de vierde plaats. © AFP

