Verstappen en Leclerc maken er een spectaculair gevecht van

Sebastian Vettel loopt start nieuwe Formule 1-seizoen mis vanwege corona

Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel mist de start van het nieuwe Formule 1-seizoen. De 34-jarige coureur van Aston Martin is vandaag positief getest op corona en kan daardoor niet in actie komen in de GP van Bahrein. De Duitser wordt dit weekeinde vervangen door zijn landgenoot Nico Hülkenberg (34).

17 maart