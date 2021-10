Verstappen doorbreekt pole-hegemonie Mercedes en start vooraan in Texas

KwalificatieDe snelheid van Mercedes werd gevreesd, na de races in Turkije en Rusland. Maar Red Bull Racing antwoordde meteen weer op het asfalt in Amerika. Niet Lewis Hamilton maar de Nederlander start daar morgen op pole. ,,Yes, wat voelt dit goed.”

Door Arjan Schouten



Niet naar Mercedes kijken. Niet met de concurrent bezig zijn. Zelf verbeteren. Dat mantra bleef Max Verstappen steeds weer herhalen na de races in Sotsji en Istanboel, waar het tempo van de Duitsers er beter uitzag. Zo zette hij zijn formatie weer op scherp en in Texas gaf hij zijn team meteen een boost mee met pole position. Een historische pole, want in Austin kegelde hij opnieuw een Mercedes-bastion omver. Sinds 2014 stond er immers elk raceweekend een Mercedes vooraan de startgrid op het Circuit of The Americas. Maar morgen dus niet, dan rijdt Limburger Verstappen als eerste weg. De eerste pole van Red Bull Racing in Austin sinds 2013 (Sebastian Vettel).

De vrijdag liep nog niet optimaal, met veel gemopper en veel verkeer waardoor Verstappen geen rappe tijd wist te klokken en achter de feiten aan bleef rijden. Maat topman Helmut Marko riep die dag al dat zijn formatie van de ene naar de andere training al flinke progressie had geboekt. En dat bleek wel, want vrije training drie liep al beter. En in de perfect uitgevoerde kwalificatie liet Red Bull Racing helemaal zien dat er nog heel veel muziek zit in dit tot nu toe toch al zo bloedstillende titelgevecht. Voor het eerst sinds Zandvoort vullen de twee kemphanen zelf de voorste startrij.

Volledig scherm © REUTERS

Jagend op z’n negende pole van het seizoen, zijn eerste sinds Monza, vermaakte Verstappen ruim 120.000 fans in het benauwde Texas (30 graden), die na het racevermaak ook nog naar Billy Joel gaan luisteren. Snel in Q1 en Q2, maar in Q3 kwam ook teammaat Sergio Pérez nog even onderdoor, met een virtuele pole, wat de sterkte van Red Bull wel onderstreepte. Die tijd reed Hamilton vervolgens weer uit de boeken in de tweede run, waar hij nog even aan pole mocht proeven. Maar daar stampte Verstappen in extremis dus nog onderdoor in 1.32,910. ,,Yes, yes, yes… Zo, het begon nog een beetje te miezeren op het einde”, jubelde Verstappen, met enige opluchting in zijn stem. ,,Wat voelt dit goed, zeg. Dit hebben we als team héél goed gedaan, na gisteren.”

Bij interviewer Danica Patrick gaf hij toe dat hij niet wist of hij het ging halen. ,,Ook omdat het begon te regenen, maar het was net genoeg. Dankzij een heel sterke teamprestatie.”

Hamilton, extreem dominant in Texas de laatste jaren, kon maar een ding doen. Z’n excuses aanbieden. ,,Sorry jongens”, berustte de Brit die op P2 voor Pérez start. ,,Ik heb alles gegeven, het was net niet genoeg. Maar P2 blijft nog steeds een goede positie voor ons, met de run naar de eerste bocht. M’n minset blijft onveranderd: de race winnen.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.