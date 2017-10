Verstappen door gridstraf 15 plekken teruggezet

Geen titelrace in Super Formula voor Gasly door tyfoon

13:47 Een dreigende tyfoon in Japan heeft het weekeinde van autocoureur Pierre Gasly flink verpest. De Franse rijder uit het Formule 1-team van Toro Rosso sloeg de Grand Prix van de Verenigde Staten over om in Japan te kunnen strijden om het kampioenschap in de Super Formula, maar de laatste race van het seizoen is afgeblazen vanwege opkomend noodweer.