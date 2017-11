Verstappen: Dit kan een opwindende race worden

De Braziliaanse vrouwen in zomerjurkjes en op teenslippers. De mannen in armloze hemdjes en korte broeken. Na wat druilerige dagen is het vandaag op racedag heerlijk zomers in São Paulo. Het Autodromo José Carlos Pace ligt er zonovergoten bij in de wijk Interlagos. Vier uur voor de race tikte de thermometer al 22 graden aan. En vanmiddag tijdens het hoofdnummer belooft het 27 á 28 graden te worden. Daarmee wordt deze GP van Brazilië in een compleet ander decor verreden dan vorig jaar, toen het asfalt hier en daar blank stond van het regenwater. Max Verstappen reed toen zijn meest legendarische race in zijn nog jonge carrière, de veelbesproken inhaalshow van P16 naar P3. Niet zo gek dus dat hij gisteravond na de kwalificatie waarin hij vierde werd aangaf dat hij ging bidden voor regen. Maar helaas, zijn gebeden zijn niet verhoord. Waar hij zelf al bang voor was. Ook de hitte kan echter in het voordeel zijn van Red Bull Racing, denkt de Limburger. ,,In de warmte doet de auto het altijd goed’’, aldus de twintiger die onlangs nog won in tropisch Maleisië en zonnig Mexico.