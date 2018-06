Verstappen blij met kwalificatiemodus: 'Blijft afwachten'

Als het er echt op aankwam, in Q3, drukten ze bij Mercedes op een knopje en wonnen Lewis Hamilton en Valtteri Bottas nog een paar tienden extra. Een soort turbo. En omdat het op de nodige circuits ook nog eens heel lastig inhalen is, werd die zaterdagse kwalificatiedag afgelopen jaren alsmaar belangrijker.



Bij Red Bull vonden ze eerder dit seizoen dan ook dat het verboden moest worden, die speciale modus, maar dat gebeurde niet. De andere optie was simpel: zelf ook zoiets laten bouwen. Motorleverancier Renault zou er eigenlijk vorige week in Frankrijk al mee komen, maar liep vertraging op. Zaterdag in Oostenrijk is het dan zo ver. Verstappen kijkt ernaar uit. ,,Maar het is afwachten wat het ons brengt”, zei de coureur vanmiddag in zijn perssessie. ,,Ik heb daar echt geen idee of verwachting van.'' Of het niet curieus is dat Renault nu met een speciale modus komt, terwijl Red Bull bekend heeft gemaakt volgend jaar over te stappen op Honda-motoren? ,,Nee hoor. Honda heeft ook zo’n modus”, zei een kalme Verstappen.