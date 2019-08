Verstappen: Albon is een snelle jongen

Niet Pierre Gasly maar Alexander Albon schoof vandaag in Spa aan naast Max Verstappen. De Limburger heeft een nieuwe teamgenoot, maar meende dat het nog te vroeg is om veel over zijn kansen te zeggen. ,,De tijd zal leren hoe het Alex zal vergaan.‘’

Door Arjan Schouten

Lees ook Play Gedegradeerde Gasly: Nieuws kwam als een schok voor me Lees meer

Nee, verrast was Max Verstappen niet toen vroeg in de zomerstop het nieuws gecommuniceerd werd dat hij een nieuwe teamgenoot kreeg. De Limburger wist het eerder dan de Thais-Britse nieuwkomer Alexander Albon. ,,Het team had het me al verteld toen ik nog wat werk op de simulator deed, voordat ik op vakantie ging’‘, vertelde Verstappen in Spa, waar hij zondag voor de vijfde keer aan de grand prix van België start.

In 2016 zat hij zelf in de positie van Albon, toen hij tijdens het seizoen Danil Kvyat mocht vervangen. Nu vervangt Albon Pierre Gasly, die na twaalf races bij Red Bull weer terug naar Toro Rosso moet. ,,Ik heb dit zelf ook doorgemaakt. De tijd zal leren hoe het Alex nu zal vergaan. Net als ik Pierre al lang ken, ken ik Alex ook al jaren. We hebben een verleden in het karten. Hij is een snelle jongen. En jullie kunnen wel horen dat hij er heel veel zin in heeft’‘, zo vertelde Verstappen lachend op een drukke persconferentie waar Albon met pretoogjes mocht komen vertellen over zijn nieuwe avontuur.

Luister hier naar de laatste Formule 1-podcast:

,,Het is moeilijk om op dit moment te zeggen of het voor mij zwaarder wordt met Alex’‘, zo vervolgde Verstappen. ,,Ik schat hem vrij hoog in. Maar dat deed ik met Pierre ook. We gaan het wel zien.‘’

Wat Verstappen van de race in België verwacht, na zijn uitstekende reeks vlak voor de zomer met zeges in Oostenrijk en Duitsland? ,,Deze baan is altijd wat moeilijker voor ons, net als volgende week in Monza. Normaal moet het hier dus wat lastiger gaan. Maar al die Nederlanders langs de kant, dat motiveert natuurlijk wel enorm.‘’