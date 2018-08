'Verstappen 0,3 seconden per rondje sneller door nieuwe Renault-motor'

Daniel Ricciardo zal vrijdag sowieso de nieuwe versie van de motor gebruiken en voor Verstappen wordt op de zaterdag gekeken of het de moeite waard is. Renault zelf zal de motor niet gebruiken, omdat deze nog niet betrouwbaar genoeg wordt geacht. Ricciardo zal door de motorwissel achteraan moeten starten op Monza. Verstappen mag sommige onderdelen van de motor veranderen, zonder dat het een gridstraf oplevert, omdat hij nog niet over de toegestane limiet is.