Van kwaad tot erger voor Verstappen: nieuw motordeel vervangen

Wat wel pijn doet, is dat de MGU-K, het motoronderdeel dat energie opslaat als het vrij komt bij het remmen, nu voor de tweede keer dit seizoen is vervangen. Mocht dit onderdeel later in het seizoen opnieuw vervangen worden, dan levert dat een gridstraf op.

De problemen van Verstappen zijn het gevolg van een crash tijdens de derde vrije training. Vlak voor het einde van de training knalde de coureur van Red Bull in de vangrail, nadat hij een bocht te kort aansneed. Daarbij beschadigde hij zijn wagen en de versnellingsbak waardoor hij niet mee kon doen aan de kwalificatie. Verstappen start daarom op het stratencircuit van Monaco, waar inhalen bijna onmogelijk is, achteraan. Extra pijnlijk is dat de RB14 in Monaco veruit de beste wagen is, dus Verstappen had kunnen strijden om zijn eerste pole position en daarmee ook om zijn eerste overwinning in Monaco. Teamgenoot Daniel Ricciardo begint wel vooraan, nadat hij alle concurrenten veruit te snel af was in de kwalificatie.