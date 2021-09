Van de koning tot de rijkste vrouw van Nederland: ze waren figuranten op het feestje van Max Verstappen

Video Koning en koningin vieren zege van Verstappen: ‘Nederland heeft zich van zijn beste kant laten zien’

5 september Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en twee van hun dochters brachten zo’n twee uur voor de start van de Dutch GP een bezoek aan Max Verstappen in de pitsstraat op het circuit van Zandvoort. De Nederlandse coureur gaf de koninklijke familie een kijkje in zijn pitbox en de cockpit van zijn Red Bull-bolide. Later zagen ze Verstappen op schitterende wijze zegevieren.