Uitgerekend dít weekend kaapt Vettel de spotlights van zijn werkgever Ferrari

Door Arjan Schouten



Zelfs de safetycar is rood. Ferrari-rood. Zoals alles rood is op L’Autodromo del Mugello. En is iets niet rood, dan staat er wel ergens een steigerend paardje op afgebeeld, zoals op de vloertegels in het pitgebouw. Geen geschikter decor voor een bijzonder jubileum, nu Ferrari als eerste renstal de 1000ste Formule 1-race aantikt op het eigen thuiscircuit. Maar daar gaat het vooralsnog amper over in Mugello, idyllisch gelegen in de Toscaanse heuvels tussen Florence en Bologna.



Het nieuws dat Mick Schumacher zondag een paar rondjes mag sturen met de F2004 van zijn pa Michael werd weggeblazen door de aankondiging van Sebastian Vettel. Juist op de eerste dag van wat een rood omrand Ferrari-weekend had moeten worden, besloot de Duitser zijn langverwachte toekomstplannen te delen. De 33-jarige routinier stapt volgend jaar in voor een ambitieus avontuur met Aston Martin, nu nog Racing Point.