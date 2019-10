Tyfoon nadert circuit van Suzuka, wellicht aanpassingen in Formule 1

De organisatie maakte op de eigen website bekend de situatie goed in de gaten te houden. Van paniek is vooralsnog geen sprake. De eerste maatregel waaraan wordt gedacht is een aanpassing in de starttijden. Vrijdag zijn enkele buitjes mogelijk en neemt de wind in kracht toe, meldt Weerplaza. Zaterdag is wel noodweer mogelijk op Suzuka. Het waait dan hard tot stormachtig, windkracht 7 of 8, en tijdens de training en kwalificatie kan het fors regenen. Zondag is het zonnig, is de wind rustig en blijft het droog.