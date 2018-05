'Twee kapiteins op één schip is vragen om ongelukken'

Formule 1 lanceert liveshow met analyses van oud-cou­reurs

8:56 De Formule 1 organiseert met ingang van de Grand Prix van Spanje op 13 mei een liveshow via Twitter. In het programma zijn oud-wereldkampioen te gast die daarbij hun analyse van de race geven. Nico Rosberg is de eerste deskundige die aan bod komt.