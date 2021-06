Track Record Formule 1 | Wéér Max Verstappen, of slaat Mercedes terug in Bakoe?

Door Arjan Schouten



Na Monaco meteen wéér een stratencircuit?

Zeker, maar wel een met een compleet ander karakter. Waar de race in Monaco doorgaans een processie is op nauwe straten waar de snelheden laag liggen en de inhaalmogelijkheden minimaal zijn, wacht in de hoofdstad van Azerbeidzjan een veel completer rondje. Langer ook, met een afstand van precies zes kilometer. Twintig bochten, twee drs-zones en een opvallend lang recht stuk op weg naar start-finish door tot bocht 1.

Grofweg bestaat het Baku City Circuit, ontworpen door F1’s huisarchitect Hermann Tilke op bestaande wegen, uit twee delen. Het eerste deel vol rechte stukken en haakse bochten en het deel achterop het circuit waar de coureurs zich door de oude stad van Baku kronkelen. Daar wordt het even listig bij het insturen van een smalle bocht nabij de Maagdentoren. Maar ook het inremmen van bocht één waar de heren op raketsnelheid aan komen gestormd, is een beproeving.

Is dit circuit gunstig voor Verstappen, die zijn positie als WK-leider moet verdedigen?

Dat ben je geneigd te zeggen, na zijn zege in de straten van Monaco, maar vanwege het afwijkende karakter van dit tweede stadscircuit op rij blijft het afwachten wat Red Bull Racing er kan uitrichten. Azerbeidzjan, pas sinds 2016 op de kalender, bewees zich als Mercedes-land. Maar welk circuit was dat de laatste jaren niet? Het traditionele spelletje is alweer begonnen.

Verstappen en Red Bull verwachten een sterke comeback van Mercedes, waar ze nog de wonden likken van een rampweekend in Monaco. ,,Ik verwacht dat ze sterk terugkomen’’, aldus Verstappen, die Bakoe ‘niet zijn favoriete circuit’ noemt. ,,Ik heb er nog nooit het podium gehaald, dus het wordt wel tijd om daar verandering in te brengen.”

Quote Ik heb er nog nooit het podium gehaald, dus het wordt wel tijd om daar verande­ring in te brengen Max Verstappen

Tegelijkertijd wijst Toto Wolff natuurlijk Red Bull weer aan als favoriet. ,,Bakoe is een ander circuit, maar ik verwacht opnieuw dat deze tricky wordt voor ons. Dit circuit past niet volledig bij onze W12’’, , aldus de Mercedes-teambaas. ,,Maar dit titelgevecht zal nog wel even heen en weer gaan en dat maakt het voor de sport ook geweldig.”

Monaco was ondanks het succesnummer van Verstappen toch een wat fletse vertoning, zoals wel vaker. Spektakel gegarandeerd in Bakoe?

Afgaande op wat we er de laatste jaren zagen, mag de fan zich verheugen op een mooi weekend. De muren zijn nooit ver weg in Bakoe en de safety car heeft er doorgaans drukke dagen. Pas een paar jaar op de kalender, maar nu al beschikt de race in Azerbeidzjan over een fijn YouTube-archief vol memorabele momenten.

Natuurlijk de Red Bull-clash, waarbij Daniel Ricciardo en Verstappen in 2018 elkaar uit de race reden. Sebastian Vettel en Lewis Hamilton die, verwikkeld in een titelgevecht, besloten te gaan wheelbangen. Romain Grosjean, die er achter de safety car eens in de muur schoot. George Russell, die werd geveld door een putdeksel. En natuurlijk Valtteri Bottas, die er een van zijn grootste drama’s beleefde toen hij in 2018 in leidende positie met nog drie ronden te gaan op moest geven met een lekke band.

