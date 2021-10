Track Record Formule 1 | Komen we in Turkije na typische ‘Hamilton-circuits’ weer op Verstappen-terrein?

Door Rik Spekenbrink



Komen we na twee typische ‘Mercedes-circuits’ nu op Red Bull-terrein?

Dat is wel wat de renstal van Max Verstappen hoopt. Op Monza en in Sotsji was ingecalculeerd dat het een zware dobber zou worden om Lewis Hamilton en Mercedes te verslaan. Die weekenden liggen achter ons, de schade bleef beperkt. Maar van een écht Red Bull-circuit, zoals Spielberg, Monaco of Mexico-stad, is in Turkije ook weer niet direct sprake. Al was het maar omdat de baan tussen 2011 en 2020 niet op de kalender stond, en de race van vorig seizoen door de weersomstandigheden niet representatief was. Verstappen was toen in alle drie de vrije trainingen overigens wel het snelst.

Volledig scherm Lewis Hamilton won © EPA

Op het circuit met veertien bochten en geen heel lange rechte stukken - waar inhalen zeker mogelijk is - ligt er voor hem theoretisch een goede kans om de leiding in het kampioenschap weer over te nemen. Zeker als Mercedes de motor van Hamilton wisselt, waar het team wel aan denkt. Maar in dit intense seizoen zijn voorspellingen al vaker weinig waard gebleken.

Wat gebeurde er ook alweer vorig jaar?

Van alles. Het begon al met de kwalificatie, waarin Lance Stroll op een natte baan iedereen te snel af was en zijn eerste (en vooralsnog enige) pole position scoorde. Verstappen noteerde de tweede tijd en baalde daarvan, na steeds de rapste man te zijn geweest in Istanbul.

Door een beroerde start op zondag, opnieuw in de regen, viel de Limburger ver terug. Hij knokte zich naar voren, maar in een poging Sergio Pérez in te halen, raakte hij door diens spray de grip kwijt en spinde. Uiteindelijk zat er voor Verstappen, die nog een keer van de baan schoot, niet meer in dan de zesde plek. ‘Een race om snel te vergeten’, zei hij dan ook. Achteraf bleek ook nog dat Red Bull zijn auto verkeerd had afgesteld.

Hamilton won de race, na ook een moeizaam begin, en verzekerde zich daarmee van zijn zevende wereldtitel.

Volledig scherm Het circuit van Istanbul Park voor de Grand Prix van Turkije © ANP

Vorig jaar was het dus nat in Istanbul. En dit weekeinde?

De race in Turkije is dit jaar ruim een maand eerder, daardoor liggen de temperaturen hoger dan de 12 graden van verleden jaar. Maar voor zaterdag en zondag is er wel weer een regenkans. Los daarvan zorgt het nieuwe asfalt op Istanbul Park, gelegen in het Aziatische deel van de stad, sowieso voor weinig grip. Vorig jaar reden er ‘s avonds nog personenauto’s over de baan om wat rubber neer te leggen, maar dat was door de regen uiteindelijk tevergeefs.

