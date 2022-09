Toto Wolff reageert op mogelijk te hoge uitgaven Red Bull: 'Dit kan nog jaren doorwerken'

Een spreekwoordelijk ‘bommetje’ vanochtend in La Gazzetta dello Sport. Meerdere Formule 1-teams zouden vorig seizoen over het afgesproken budgetplafond van 145 miljoen euro zijn gegaan en momenteel onderzocht worden. Red Bull Racing, dat vorig jaar met Max Verstappen de wereldkampioen afleverde, zou één van die teams zijn. De renstal liet bij monde van adviseur Helmut Marko en Christian Horner weten zich van geen kwaad bewust te zijn. ,,De cijfers die we hebben aangeleverd bleven onder het budgetplafond en het is nu aan de FIA om het proces te volgen", zei Horner.

,,Het is grappig dat Christian dat zegt, want ze worden al weken zo niet maanden onderzocht. Misschien spreekt hij niet met zijn financiële baas”, reageerde Mercedes-teambaas Toto Wolff later op de dag bij Sky Sports. De Oostenrijker had duidelijk een andere kijk op de zaken. Mocht Red Bull immers daadwerkelijk de budget cap hebben overschreden, kon dat Verstappen met terugwerkende kracht weleens bevoordeeld hebben ten opzichte van titelrivaal Lewis Hamilton. ,,We zijn allemaal zorgvuldig onderzocht en voor zover wij weten is er één team dat de regels heel minimaal heeft overtreden, en één team dat veel verder over het plafond is gegaan. Dat is een publiek geheim in de paddock.”

,,De FIA heeft hier solide regelgeving voor", gaat Wolff verder. ,,Je krijgt een certificate of compliance en als je je niet aan de regels hebt gehouden, gaat dat naar een onafhankelijke jury. Die kiest dan een gepaste straf.” Volgens Wolff, die spreekt vaan een “hele grote” kwestie, kan dit verregaande gevolgen hebben als er niet wordt ingegrepen. ,,Als je in 2021 te veel hebt uitgegeven, doe je dat in 2022 ook weer. Dat wil zeggen dat je tot in 2023 voordeel hebt. Zo kan dit in zeker drie kampioenschappen doorwerken.

,,Bij Mercedes gebruiken we op het moment oude onderdelen die we niet zouden willen gebruiken, en ontwikkelen we niet alles zoals we het zouden willen ontwikkelen. We hebben 40 mensen moeten ontslaan die erg gemist worden en het was een mammoth project om deze auto te maken. We hebben tientallen miljoenen moeten herverdelen. Als iemand dat dan niet gedaan heeft en de grenzen opzoekt, geeft elk miljoen ons een groot nadeel.”



Volgens Wolff was het dan weer niet aan hem om te oordelen over eventuele straffen. ,,De juryleden hebben daar een raamwerk voor. Maar ik zou niet in hun positie willen zitten, vanwege de impact die het heeft over drie kampioenschappen.”

