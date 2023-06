Toto Wolff kon Max Verstappen tot zijn spijt niet bij Mercedes inlijven: ‘Ik kon hem niets bieden’

Toto Wolff betreurt het dat hij ooit de kans heeft laten lopen om Max Verstappen in te lijven bij het Formule 1-team van Mercedes. De teambaas van de Duitse renstal zegt dat hij in het verleden wel twee keer gesprekken heeft gevoerd, maar tot een contract kwam het niet.

,,Of ik daar spijt van heb? Zeker wel”, zegt Wolff in een interview met het Amerikaanse ESPN. ,,Maar destijds kon ik hem niets bieden, want Mercedes had geen juniorenteam en met Lewis Hamilton en Nico Rosberg had ik al twee coureurs met wie ik ontzettend blij was.”

Wolff vertelt dat hij één keer met Jos Verstappen en diens toenmalige zaakwaarnemer Huub Rothengatter heeft gesproken in de fabriek van Mercedes in Brackley. Later is er nog een keer gesproken, toen Jos en Max op bezoek waren bij Wolff in zijn huis in Wenen. ,,We hebben toen een paar uur over zijn toekomst gesproken”, aldus Wolff.

Hamilton

Verstappen, een supertalent in het karten, kreeg op 16-jarige leeftijd een Formule 1-contract bij Toro Rosso, het zusterteam van Red Bull. Hij maakte in 2015 op 17-jarige leeftijd zijn debuut in de Formule 1 en is anno 2023 al tweevoudig wereldkampioen met veertig grand-prixzeges achter zijn naam.

,,Het was destijds een verstandige keuze van Verstappen om bij Toro Rosso te tekenen. Nadien hebben we nooit meer over een overgang gesproken. Ik had Hamilton, dus Max is ook nooit meer een doelwit geweest”, besluit Wolff, die de Brit in zijn periode bij Mercedes zes keer de wereldtitel zag veroveren.

