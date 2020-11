Toto Wolff: ‘Het gaat rondkomen met Lewis, hij is alleen nóg duurder geworden’

,,We vliegen nu terug naar huis met de zevende wereldtitel van Lewis op zak, dan kan je niet over een contract gaan praten. Dat zou geen recht doen aan zijn prestatie", zei Wolff bij de BBC. ,,We geven het een paar dagen en dan gaan we erover praten.”



Het lijkt geen twijfel dat Hamilton volgend jaar weer voor Mercedes rijdt in de Formule 1. "Die deal komt rond, ongetwijfeld", zei de Brit nadat hij op Istanbul Park in stijl het kampioenschap had binnengehaald. "Lewis is nu wel nog duurder geworden", zei Wolff met een knipoog. De Oostenrijkse teambaas zinspeelde zelf ook op een langer verblijf bij Mercedes. Het gerucht ging dat Wolff zou gaan stoppen.