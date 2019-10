‘Toro Rosso verandert naam in Alpha Tauri’

VIDEO Eerste rechtszaak dient tegen circuit Zandvoort: 'Belang Formule-1 niet boven pad en hagedis’

15 oktober Het vernielen van leefgebied van beschermde rugstreeppadden en zandhagedissen rond het circuit van Zandvoort is te ingrijpend en de noodzaak ervan is niet aangetoond. Met die boodschap hopen diverse natuurorganisaties vandaag de rechter in Haarlem ervan te overtuigen werkzaamheden rond het circuit stil te leggen. De uitspraak is op 29 oktober.