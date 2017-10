Toro Rosso-nieuweling Brendon Hartley is nu al een aanwinst

Hij komt wel uit het talentenprogramma van de 'bulls', is van dezelfde lichting als Daniel Ricciardo. In 2009 en 2010 leek er een glanzende carrière in de maak voor Hartley. Maar, zo zegt hij nu zelf, het kwam te vroeg. ,,Ik was 18 of 19 jaar, veel van huis en kon niet omgaan met de druk. Ik vond het niet meer leuk, was niet blij. Toen de Formule 1-droom in 2010 stopte, heb ik mezelf bij elkaar geraapt en ben voor endurance racing gegaan.''