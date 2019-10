Toro Rosso geeft Yamamoto kans op Suzuka

,,Toen ik nog een kind was, was het al mijn droom om in de Formule 1 te rijden", zegt Yamamoto, die afgelopen jaar kampioen werd in twee raceklasses (Super Formula en Super GT). ,,Het is helemaal speciaal om deze kans te krijgen op Suzuka, met zoveel Japanse fans op de tribunes."



Yamamoto rijdt al jarenlang voor Honda-teams. De Japanse autofabrikant levert in de Formule 1 de motoren aan Toro Rosso en Red Bull, het team van Max Verstappen. Zondag is de Grote Prijs van Japan.