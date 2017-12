Todt herkozen als voorzitter autosportbond

Frijns en Stroll rijden in 24 uur Daytona voor team Jackie Chan

30 november De Nederlandse autocoureur Robin Frijns rijdt in januari de 24 uur van Daytona in dezelfde auto als de Canadese Formule 1-racer Lance Stroll. Het duo komt uit voor het raceteam waarvan de beroemde acteur Jackie Chan mede-eigenaar is. Williams, de Britse renstal waar Stroll onder contract staat in de Formule 1, bevestigde vandaag zijn deelname.