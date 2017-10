Titeldroom Vettel loopt grote schade op na drama in Japan

Verstappen verkozen tot driver of the day: 'Auto wordt steeds beter'

9:02 Max Verstappen bekroonde in Japan een geweldige openingsronde met een uiteindelijk tweede plaats. In de slotronde kon hij nog een aanval doen op de koppositie van Lewis Hamilton, maar door achterligger bleef het slechts bij een poging. Wel kreeg hij de prijs voor driver of the day.