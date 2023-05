Tijdschema Formule 1 | Zo laat komen Max Verstappen en Nyck de Vries in actie bij de GP van Spanje

Spanje bidt in Barcelona voor een zege voor Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) of Carlos Sainz (Ferrari), maar of de thuisrace voor de Spaanse F1-coureurs ook een succes wordt is klein. Als zes grands prix’ op een rij slaat Red Bull Racing de klok in het Formule 1-geweld van 2023. Max Verstappen won al vier keer, de andere twee keer (Saoedi-Arabië en Azerbeidzjan) was Sergio Pérez de sterkste. Vraag is dus vooral hen in Spanje van de zevende Red Bull-zege op rij in 2023 afhoudt.