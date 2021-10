Tevredenheid bij Verstappen na tweede plaats: ‘Grote fout maken was hier makkelijk geweest’

,,Het was niet makkelijk vandaag", begon Verstappen na afloop van de zestiende manche van het wereldkampioenschap. Die werd door nagenoeg iedereen op intermediates afgewerkt, omdat het asfalt in de Turkse miljoenenstad maar niet wilde opdrogen. ,,De baan was erg ‘vettig’ en we moesten de hele race banden managen. Dat maakte het lastig om te pushen. Het zou erg makkelijk zijn geweest om het fout te hebben en terug te vallen in deze condities, dus hiermee ben ik erg tevreden.”



Met een voorsprong van zes punten ten opzichte van rivaal Hamilton trekt Verstappen over twee weken naar Texas. ,,Het is al het hele jaar close en ik verwacht ook dat het in Austin weer een mooi gevecht wordt met Mercedes. Het is een fraai seizoen tot dusver.”