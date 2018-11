Teleurstellende laatste race Räikkönen in Ferrari

Hülkenberg ongedeerd na beangsti­gen­de crash

14:47 De Duitse F1-coureur Nico Hülkenberg is in de eerste ronde van de Grote Prijs van Abu Dhabi nogal spectaculair over de kop gevlogen in zijn Renault. Hij werd in een bocht aangetikt door de Haas van Romain Grosjean, maakte een dubbele buiteling en kwam vervolgens ondersteboven tot stilstand tegen de vangrails.