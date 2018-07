Technische problemen maken einde aan recordreeks Hamilton

De laatste keer dat de 33-jarige Brit de finish niet haalde, was op 2 oktober 2016 in Maleisië. Hij viel daar vanwege motorproblemen uit. In Oostenrijk werd Hamilton ook getroffen door technische problemen. Zijn Finse teamgenoot Valtteri Bottas viel eveneens uit. De laatste keer dat beide Mercedessen de finish niet haalden, was in Spanje in 2016, de race die Verstappen toevallig ook won.



Vorig seizoen eindigde de Brit iedere race in de punten. Zijn 'slechtste' resultaat was de negende plek in Mexico, maar dat was toen wel voldoende om de wereldtitel binnen te halen. Hamilton moest door zijn uitvalbeurt in Oostenrijk de eerste plaats in de WK-stand weer afstaan aan Sebastian Vettel.