Teams eens over uitbreiding Formule 1: van 21 naar 22 races

Mercedes-baas Toto Wolff bevestigde in Boedapest, waar de GP van Hongarije wordt gehouden, dat de teams in principe akkoord zijn. ,,We moeten Liberty de kans geven de Formule 1 te laten groeien”, zei Wolff na een bijeenkomst met collega-teambazen. ,,Maar we moeten ook ons personeel beschermen. Er komt een moment dat één crew die de wereld rondreist niet voldoende is. Daarvoor moeten we zoeken naar oplossingen.”