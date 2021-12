Teambazen vinden Max Verstappen de beste, Lewis Hamilton weer tweede

Emotionele Verstappen nog altijd verbolgen over juichende Hamilton op Silversto­ne: ‘Dat kan je niet maken’

Het juichen van Lewis Hamilton na de GP in Silverstone op 18 juli heeft Max Verstappen flink pijn gedaan. ,,Ik denk niet dat je dat kan maken, dat doe je niet.” Dat zei Verstappen in een interview op Ziggo Sport, waarin hij samen met Olav Mol een dag na zijn wereldtitel in Abu Dhabi terugblikte op het afgelopen jaar.

13:01