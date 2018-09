Teambaas Renault: Verstappen wel erg veeleisend

In Singapore reed Verstappen nog rond met de C-spec, de derde versie, van de Renault-motor. Deze is sneller, maar ook minder betrouwbaar. ,,We hebben daar wat problemen mee", vertelt Abiteboul. ,,Het was vanaf het begin al duidelijk dat de C-spec niet het gehele seizoen zou meegaan. Ze kiezen nu dus voor het plan waar we het eerder over hadden met Red Bull."