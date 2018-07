Teambaas Horner: De marge tussen hero en zero is extreem klein

,,Die inhaalactie in de eerste ronde op Räikkönen. Pfoe", vertelt Horner aan Ziggo Sport. ,,Met zijn fantastische bandenmanagement en goed teamwork hebben we de race binnengehaald."



,,Ik denk dat half Nederland hier is", zo verwees Horner naar de oranje massa aan Nederlandse supporters. ,,Stel je voor dat jullie ook nog zouden kunnen voetballen."



Horner benadrukt dat Verstappen het hele seizoen al in goede vorm steekt, 'maar de marge tussen een hero en zero is extreem klein in de Formule 1.' ,,Max heeft veel over zich heen gehad in de eerste races, maar hoe hij daar mee om is gegaan, is heel sterk. Hij doet het geweldig. Dit is onze derde overwinning in negen Grands Prix dit seizoen. Er is nog genoeg om voor te vechten.