Teambaas Boullier na teleurstellende prestaties weg bij McLaren

Verstappen hoopt op Silversto­ne op 'die heerlijke Britse regen'

3 juli Max Verstappen heeft niet lang kunnen genieten van zijn triomf afgelopen zondag in Oostenrijk. Snel na zijn vierde GP-zege in de Formule 1 ging het vizier van de Limburgse coureur op de Grote Prijs van Groot-Brittannië, zondag op het circuit van Silverstone. Het is de derde race in drie weken tijd. Daarna volgt er even een kleine rustperiode, tot de Grand Prix van Duitsland op 22 juli.