‘Supersub’ Nico Hülkenberg hunkert naar vast stoeltje in de Formule 1

Nico Hülkenberg wil dolgraag weer een vast stoeltje in de Formule 1. ,,Als zich een goede gelegenheid aandient, ben ik er zeker voor in”, zei de Duitser na zijn invalbeurten voor de zieke Sebastian Vettel bij Aston Martin in de eerste twee races van dit seizoen.

Hülkenberg eindigde in de Grote Prijs van Bahrein als zeventiende en werd twaalfde in de Grote Prijs van Saudi-Arabië. Ondanks dat hij geen kilometer had gereden in de nieuwe auto, kon hij zich moeiteloos meten met zijn Canadese ploeggenoot Lance Stroll.

,,De opwinding voor de kwalificatie en de race, het gevecht in de eerste ronde; er gebeuren geweldige dingen in de Formule 1 en het is heel leuk. Dus als er een zitje ergens vrijkomt, dan wil ik dat graag hebben. Maar dat zal absoluut geen makkelijke opgave worden”, aldus de Duitser, die vlak bij de Nederlandse grens is geboren en de Nederlandse taal beheerst.

Hülkenberg neemt in de komende Grote Prijs van Australië weer de reserverol op zich, want Vettel keert dan na een coronabesmetting terug in de auto. De Duitser viel in 2020 ook enkele keren in, toen bij Racing Point, de voorloper van Aston Martin.