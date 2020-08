Superkorte ronde van nog geen minuut voor tweede F1-race in Bahrein

Een week eerder vindt de Grote Prijs van Bahrein plaats op het hoofdcircuit, dat 5,412 kilometer telt. Die race wordt traditioneel in de avonduren gereden onder kunstlicht. Datzelfde geldt ook voor de Grote Prijs van Sakhir een week later op de kortere layout. ,,We hebben naar diverse mogelijkheden gekeken voor een alternatief circuit en zijn tot de conclusie gekomen dat dit kortere circuit een nieuwe uitdaging vormt voor de teams en ook de fans zal plezieren”, aldus sportief directeur Ross Brawn van de Formule 1.



Het circuit van Sakhir ligt midden in de woestijn. Buiten het hoofdcircuit ligt de kortere racebaan, die maar elf bochten telt en geschikt is voor een Formule 1-race. De tweede race in Bahrein is de zestiende en voorlaatste van het seizoen. Abu Dhabi vormt op 13 december de afsluiter van het door de coronapandemie ingekorte racejaar.



