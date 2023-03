Superieure Max Verstappen heerst in openingsrace: één-tweetje voor Red Bull in Bahrein

Hij haalde ze allebei in en reed knap naar het podium en had in de laatste rondjes zelfs nog tijd voor een vrolijke terugkoppeling naar zijn team. ,,This is a lovely car to drive”, zei hij. En dus riep de race in Bahrein ook een belangrijke vraag op. Is Aston Martin misschien wel de voornaamste concurrent van Red Bull? In ieder geval staat dat team na de eerste race tweede bij de constructeurs, terwijl Sainz er uiteindelijk ook maar net in slaagde om Hamilton achter zich te houden.