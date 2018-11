Stroll test al in Force India

Hamilton, Vettel én Alonso trakteren fans op ‘donuts’

25 november Lewis Hamilton eindigde het seizoen waarin hij zijn vijfde wereldtitel in de Formule 1 veiligstelde in stijl met zijn elfde overwinning van het jaar. De Brit van Mercedes vierde na afloop van de Grote Prijs van Abu Dhabi zijn zege met nummer twee Sebastian Vettel van Ferrari en de afscheid nemende Fernando Alonso van McLaren. Het drietal trakteerde de fans op circuit Yas Marina op zogeheten ‘donuts’: met ronkende motor en rokende banden rondjes draaien om de as van hun auto.