Strijd tussen Verstappen en Hamilton verhardt: 'Er zat duidelijk nog wat frustratie'

Samenvatting Verstappen de snelste in slottrai­ning zonder spektakel

17 juli Max Verstappen heeft de snelste tijd geklokt in de slottraining op het circuit van Silverstone. Heel veelzeggend was dit echter niet, omdat de teams zich vooral toelegden op het rijden van wat langere runs in het kader van de race van morgen. Charles Leclerc en Carlos Sainz volgden achter de Nederlander.