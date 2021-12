Strijd tussen Verstappen en Hamilton alleen maar interessanter door vele vraagtekens over Jeddah

Een track record van een nieuw circuit, dat wordt moeilijk.



Zeker. Zelfs op dit allerlaatste moment wordt er nog gewerkt aan het Jeddah Corniche Circuit. Logisch, de Grand Prix van Saoedi-Arabië werd pas op een heel laat moment aan de kalender toegevoegd. Niemand weet dus hoe het er straks bij ligt, laat staan wat de precieze karakteristieken van de baan zijn.

Maar wat we wel weten: op papier zijn er liefst 27 bochten, in de praktijk zijn het vooral twee lange rechten kustlinten. Ook een zekerheidje: tropische temperaturen. Goed, er wordt voornamelijk in de avond geracet, maar ook dan kan het kwik nog boven de 25 graden uitkomen.

Zorgt zo’n splinternieuw circuit voor meer verrassingen en spektakel?

Dat is wel een logische gedachte. Twee weken geleden deed de Formule 1 voor het eerst Doha aan. Dat was anders, het circuit bestaat al lange tijd. Toch was het voor de teams onzeker hoe bijvoorbeeld de banden zouden reageren op het asfalt. Meerdere klapbanden waren het bewijs dat de ‘stress’ op het rubber moeilijk te voorspellen was. In Jeddah zal dat nog complexer zijn, ook omdat er serieuze zorgen zijn over de keuze voor het nieuwe asfalt.

Daar komt nog bij dat dit een stratencircuit is, met de muren vaak dicht op de baan. Dat is ook vaak goed voor een enkele onverwachte klapper. Wie het circuit al eens reed op de simulator, is verrassend enthousiast. Het is een snelle, uitdagende baan. Mis je ergens een rempunt of ‘apex’, dan kan dat nog een kilometer lang gevolgen hebben.

Wie is er nu dan op voorhand in het voordeel?

Een lastige. De baan lijkt een lay-out te hebben die Mercedes, goed op de rechte stukken, op het lijf is geschreven. Aan de andere kant is Max Verstappen traditioneel sterk op stratencircuits, en zou de hitte in het voordeel van zijn team Red Bull Racing kunnen zijn. En net als bij de vorige race in Qatar zou ook een ‘pure’ racer als Fernando Alonso boven kunnen komen drijven. Maar het eerlijke verhaal is ook dat er op dit moment meer vraagtekens zijn dan antwoorden. En dat maakt het alleen maar mooi, in de o zo belangrijke voorlaatste race van 2021.

Nog even het uitgangspunt dan maar: Max Verstappen heeft acht punten meer dan Lewis Hamilton. Zijn dat er zondagavond 26 of meer, dan is hij wereldkampioen. In alle andere gevallen wordt de titelstrijd pas volgende week in Abu Dhabi beslist.

