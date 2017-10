Steuntje in de rug van Verstappen van wereldkampioen Rosberg

Woeste Verstappen: Hoop dat steward me heeft gehoord

9:19 Max Verstappen nam geen blad voor de mond, gisteravond na de Grand Prix van Amerika. Hij noemde één van de stewards van dienst voor de camera van Ziggo Sport een mongool. De jury had hem een tijdstraf van 5 seconden gegeven voor een inhaalactie op Kimi Räikkönen in de laatste ronde, volgens hen buiten de baan. Het kostte hem de derde plek. Vlak voor de podiumceremonie hoorde Verstappen dat hij vierde was geworden, en niet derde. Logischerwijs kwamen er emoties los.