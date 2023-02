Start Formule 1-seizoen: op deze tijden komen Max Verstappen en Nyck de Vries in Bahrein in actie

Podcast | ‘Fans slapen al op straat om Nyck de Vries te zien’

De ene na de andere Formule 1 auto wordt momenteel gepresenteerd. Vorige week de Red Bull van Max Verstappen. Dit weekend was New York het decor voor de wagen van Nyck de Vries of, zoals de Brooklyn Nets op het scherm schreven Nick de Vries. AD F1 watcher Arjan Schouten was erbij en in de eerste Pitstop van dit seizoen vertelt hij erover aan Etienne Verhoeff.