Sta op Sir Lewis: F1-kampioen Hamilton krijgt eindelijk zijn ridderschap

Samenvatting Dominante Verstappen laat met zijn tiende zege Mercedes­sen kansloos in Abu Dhabi

13 december Op de mooist mogelijke manier sloot Max Verstappen zijn zesde seizoen in de Formule 1 vandaag af. Zo dominant als in Abu Dhabi, waar de Nederlander de grand prix leidde van start tot finish, was de coureur van Red Bull Racing zelden.