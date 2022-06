Spinnende Max Verstappen komt tijdens verregende vrije training niet verder dan negende tijd

Verstappen nam weinig risico en bleef lang binnen. De eerste keren dat hij wel de baan op kwam was dat ook van korte duur. Zonder een tijd de noteren meldde de leider in de stand om de wereldtitel zich snel weer in de pitstraat. In de slotfase van VT3 probeerde hij op intermediates alsnog een snelle tijd te klokken, maar dat ging bepaald niet zonder slag of stoot. Meer dan een negende tijd zat er, mede door de glijpartijen (zie video hieronder), niet in.