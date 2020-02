Spin vergalt Verstappens testdag niet: ‘Het werkt allemaal goed’

Het was ongemerkt toch al de vijfde spin voor Verstappen deze weken op het Circuit de Catalunya. Vier keer was er niets in de hand en kon hij meteen zijn weg vervolgen, nu dus niet. Toch was Verstappen optimistisch na afloop van de ochtendsessie. ,,Over het algemeen was het een positieve dag. We hebben alles kunnen testen wat we wilden en het werkte allemaal goed.” Het was sowieso niet het doel geweest om, zoals vorige week en ook gisteren, het rondebord richting de 100 te krijgen. Verstappen: ,,De longruns hebben we nu wel gedaan, we weten dat het goed zit met de auto en de motor. We zijn nu echt aan het testen, nieuwe onderdelen, andere dingetjes. Dat duurt soms wat lang, omdat alles zo complex in elkaar zit. Daarom rijden we soms wat minder rondes. Al hadden we vandaag wel tot 40 of 50 kunnen komen, normaal gesproken.” Over de spin: ,,Ik raakte een witte lijn, die nog wat vochtig was. Het waren wat mindere weersomstandigheden vanochtend, maar dat gold voor iedereen”, doelde hij op de stevige wind en het opdrogende asfalt na regen in de vroege Spaanse ochtend. ,,Er was gelukkig geen schade, maar het duurt toch even voordat je weer de baan op kan. Fijn dat we morgen nog een dag hebben.”



Of Verstappen na vijf dagen testen in Barcelona het gevoel heeft dé uitdager te worden van wereldkampioen Lewis Hamilton, werd nog gevraagd. Daar kon hij logischerwijs niet veel over vertellen. ,,Dat is echt moeilijk te zeggen. In Melbourne weten we hoe competitief we zullen zijn. Alles bij elkaar ben ik nu happy, maar het is nooit genoeg. Dat zal trouwens het hele seizoen zo blijven, het kan altijd beter.”